В Новосибирской области мертвая рыба покрыла озеро Хорошее

Водопользователем акватории озера Хорошее является ООО «КАРАСУКРЫБХОЗ».

В Карасукском районе Новосибирской области обнаружена мертвая рыба на берегу озера Хорошее, а также браконьерские сети и разбросанный мусор. Об этом написала газета «Наша жизнь» со ссылкой на местного жителя.

По его словам, обходя периметр водоема, было обнаружено 12 крупных куч брошенных сетей, обрывков тросов, водорослей, поводков и проволоки, лежащих на льду. Представитель госинспекции Александр Терехов подчеркнул, что подобные сети должны проверяться не реже чем через 72 часа, чтобы избежать ущерба для экологии водоема.

Водопользователем акватории озера Хорошее является ООО «КАРАСУКРЫБХОЗ», которое организует вылов рыбы и раков на этом водоеме. Контроль за соблюдением правил вылова и уборкой сетей осуществляется звеньевым Андреем Соколенко.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на выходных ожидается дождь с грозой.