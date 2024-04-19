В Новосибирской области на газоне обнаружили обнаженное тело мужчины

В Бердске Новосибирской области нашли голое тело мужчины.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” опубликовали кадры, на которых лежит обнаженный труп мужчины посреди газона. Его обнаружили очевидцы рядом с улицей Морская в Бердске.

Также местные жители сообщили, что до того как мужчина оказался на газоне, он вел себя неадекватно.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали данный инцидент и уточнили, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Новосибирске на улице Есенина обнаружили труп мужчины.