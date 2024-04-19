В Омске поезд сбил девушку

В Омске на станции Карбышева-1 18 апреля 19-летняя девушка попала под электропоезд.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Омского ЛУ МВД России.

Установлено, что пострадавшая переходила железную дорогу и своевременно не отреагировала на приближающийся состав. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения столкновения.

Пешехода с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске сбили 15-летнего подростка, который ехал на электросамокате.