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проиcшествия

В Омске поезд сбил девушку

Фото: транспортная полиция Сибири

В Омске на станции Карбышева-1 18 апреля 19-летняя девушка попала под электропоезд.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Омского ЛУ МВД России.

Установлено, что пострадавшая переходила железную дорогу и своевременно не отреагировала на приближающийся состав. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения столкновения.

Пешехода с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске сбили 15-летнего подростка, который ехал на электросамокате.

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Галина Чебыкина
Журналист

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