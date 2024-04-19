Вид из Космоса на Землю при солнечном затмении показал новосибирский планетарий

Большой новосибирский планетарий показал, как тень Луны покрыла часть поверхности Земли.

«Ошеломляющий вид солнечного затмения с Международной космической станции 8 апреля. На этой фотографии видна тень Луны, покрывающая область Канады и США», — говорится в посте канала.

На снимке видно, как посреди планеты распростерлось черное пятно.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, россиянам нельзя оставаться дома — природа подарит моменты, за которыми лучше наблюдать вдали от света городов. Что произойдет — в нашем отдельном материале.