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общество

Внимание — на небо: новосибирцев призывают покинуть дома с теплыми вещами 21 апреля

Фото: Сиб.фм/Галина Чебыкина

В воскресенье, 21 апреля, россиянам нельзя оставаться дома — природа подарит моменты, за которыми лучше наблюдать вдали от света городов.

Апрель — хоть и весенний, месяц, но погода капризная, поэтому важно взять с собой теплые вещи. Рассказываем, почему стоит оставить комфортный диван и выйти из квартиры именно 21 апреля.

Так, комета 12p/понса-брукса достигнет пика яркости, наблюдать за ее сиянием можно будет без специальных приспособлений. Юпитер приблизится к Урану в созвездии Овна, произойдет пик звездопада лириды.

А 24 апреля наступит полнолуние.

Напомним, первый весенний звездопад новосибирцы могли наблюдать 14 апреля.

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Галина Чебыкина
Журналист

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