Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова анонсировала программу праздничных мероприятий на майские праздники

Стала известна программа праздничных мероприятий на 1 и 9 мая в Новосибирске.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась, что 1 мая не будет никаких серьезных шествий, только в Центральном парке, а известную Монстрацию вновь отменили. Последний раз она проходила в 2019 году.

По её словам, митинг проведут только профсоюзные организации в Центральном парке.

«У нас будет официальное мероприятие, посвященное 1 мая. Оно пройдет в Центральном парке. К нам обратились профсоюзы, которые выступили с инициативой провести шествие в парке», — поделилась она.

В остальных парках, скверах и ДК также будут различные мероприятия, отметила Терешкова.

«Надеемся, что на улице будет солнышко, чтобы люди хорошо провели время», — говорит вице-мэр.

Однако более тщательная подготовка ведётся именно на 9 мая, отметила Анна Терешкова.

«Мы каждый год очень трогательно относимся к Дню Победы. В этот день нельзя делать ошибок. То есть, если на День города мы креативим, что-то придумываем, где-то даже ошибаемся, то на 9 мая мы себе вообще этого позволить не можем. Поэтому достаточно строго относимся ко всем мероприятиям в этот день. Вплоть до того, что проверяем тексты, музыку, что будет звучать, кто будет говорить. Был случай, когда ведущий во время "Бессмертного полка" сделал оговорку, и нам уже, ну, очень сильно прилетело», — сказала вице-мэр.

Терешкова рассказала, что в этом году мэрия перенесла акцию возложения губернатором Новосибирской области и мэром Новосибирска венков и цветов на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на 8 мая. По её словам, таким образом первые лица города смогут почтить память всех захороненных воинов.

Дальше в Оперном театре пройдет большой концерт, а вечером состоится акция «Свеча памяти» в 22:00 на Монументе Славы.

9 мая в 9:15 пройдет возложение корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова.

В 10:00 — военный парад войск Сибирского гарнизона на площади Ленина. В 12:00 — возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.

С 18:00 до 22:00 состоится праздничный концерт на площади Ленина. Салют запустят в 21:50 возле НОВАТа.Также фейерверк состоится на набережной Оби.

Ранее Анна Терешкова рассказала, что возможно улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной.