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общество

Врач-гепатолог предупредил о риске развития рака из-за кислой воды

Freepik, authors: simarik

По словам специалиста, вода с добавлением лимона лишь ухудшает состояние ЖКТ.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что злоупотребление водой с добавлением лимона может довести до рака желудка. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Российскую газету.

«Лимон не может сделать желудок более кислым, а поскольку лимонная кислота является кислотой, то и защелачивание произойти не может», — объяснил специалист.

Гепатолог объяснил, что от вода с лимоном лишь временно улучшает состояние ЖКТ, однако присутствующее воспаление в нем никуда не уходит и продолжает прогрессировать.

«Занимаясь самолечением водой с лимоном, человек только теряет время. Нерешенная проблема приближает более серьезные недуги. Важно осознать, что воспаление приводит и к онкологии тоже», — предупредил он.

Напомним, онколог Иванов рассказал о защищающих от развития рака продуктах.

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Дарья Бочкун
журналист

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