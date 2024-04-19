Житель Новосибирска оформил около 20 займов на чужие имена и забрал себе деньги

Новосибирец оформил 20 займов на чужие имена.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранительные органы задержали 34-летнего новосибирца, который редактировал сайт одной из микрофинансовых компаний и получил доступ к клиентской базе.

В результате он оформил около 20 займов, а деньги забрал себе. Предварительная сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба”. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Новосибирске задержали подозреваемого в стрельбе возле лицея