2 моста через реки Новосибирской области отремонтируют почти за 122 млн

В Новосибирской области отремонтируют два моста через реки Кама и Омь — на работы планируется потратить 121 718 623 рубля.

В пресс-службе территориального управления автомобильных дорог рассказали, что в Чановском районе с 15 мая по 15 ноября отремонтируют шестипролетный железобетонный мост через Омь, расположенный в 200 метрах от села Карачи. Специалисты перестроят дорожную одежду и швы омоноличивания, заменят переходные плиты и укрепят конусы насыпи.

Параллельно будут идти работы в Венгеровском районе на мосте через Каму. Он расположен в 200 метрах от села Туруновка. На объекте расширят ригель и подферменники на опорах, заменят переходные плиты и переустроят укрепления конусов насыпи.

Ранее мы рассказывали, что проектировщика капремонта моста в Первомайском районе ищут в Новосибирске.