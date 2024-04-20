5 детей из Новосибирска успели «подхватить» клеща

В детской больнице скорой помощи Новосибирска начался «сезон клещей».

«У нас оказывается круглосуточная помощь: удаляем клеща, вводим иммуноглобулин. Чаще всего к нам обращаются непривитые дети. Надо делать прививки, надо работать с родителями, объяснять, так как у нас зона риска — эндемичный район. В этом году 8 апреля было первое обращение, но бывало, что обращались и в марте, а однажды в феврале», — рассказывает главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, главный педиатр Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

С начала сезона за медпомощью обратились пять маленьких пациентов. У одного из них клеща нашли в волосах после прогулки в Октябрьском районе, второй привез букашку с дачи в Колыванском районе, а троих детей укусили в Алтайском крае.

Кабинет серопрофилактики принимает детей до 18 лет бесплатно, здесь обслуживают жителей не только четырех районов областного центра, которые за ним закреплены, а всех обратившихся. И нередко особенно много пациентов сюда приезжает после загородного отдыха в выходные.

Ранее мы рассказывали, что за неделю в Новосибирской области был зарегистрирован 21 случай укуса клещами.