Чешский тренер новосибирских футболистов рассказал о плюсах жизни в России

Томаш Выходил, живущий и работающий в Новосибирске, рассказал, что ему нравится в российской жизни.

Томаш Выходил — экс-защитник ФК «Сибирь», а ныне тренер академии и руководитель отдела развития молодежного футбола в ФК «Новосибирск» — дал интервью «Матч ТВ».

В Россию из Чехии спортсмен приехал в 2002 году, он начал свою карьеру в смоленском «Кристалле», играл за «Химки», «Томь», «Сибирь» и «Металлург-Кузбасс».

В Новосибирске Томаш женился на россиянки, стал гражданином России. Он признался, что больше всего ему в стране нравится его супруга, а еще четкие смены времен года.

«Мы познакомились в салоне красоты, я зашел постричься. И вот так сложилась судьба. Полтора года встречались, потом поженились. Приехал в Новосибирск просто поиграть, а теперь столько лет уже живу! И вообще, если бы не жена, то не думаю, что до 40 лет доиграл бы на таком уровне», — поделился Выходил.

Он отметил, что новосибирские друзья считают его полностью своим — русским. Зовут в баню. Водку спортсмен, правда, не любит, но от пива не отказывается. Но чешские напитки лучше, считает спортсмен, хотя в Новосибирске он оценил местное разливное.

Париться бывший житель Чехии любит, да и еда, говорит, в странах довольно похожая, особенно он любит с хлебом есть вареники с картошкой.

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