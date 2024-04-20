В Новосибирске депутат Антонов рассказал, как бороться с автохамами на газонах

С приходом весны и таянием снега в Новосибирске обнажились горы мусора. Есть и ещё одна проблема: автолюбители стали парковаться прямо на тротуарах и газонах. Между тем, оштрафовать такого нарушителя – непросто. Почему? Разбирался корреспондент Сиб.фм.

С началом весны автохамы появились почти во всех частях Новосибирска. Они паркуются посреди тротуара и на газонах. Порой пока приезжает экипаж ГИБДД, проходят часы. Корреспондент Сиб.фм выяснил: какие нововведения помогут лучше бороться с нарушителями.

«У нас основная грязь идёт с газонов. Они, во-первых, делаются неправильно. Во-вторых, на них паркуются, — рассказал Сиб.фм депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. – У нас есть РАТИ (районная административная техническая инспекция), которая может штрафовать за парковку на газонах. К ним поступает жалоба – им надо опросить того, кто эту жалобу направил. Потом им надо запросить информацию в ГИБДД об автовладельце. У них базы этой нет, и они не могут сразу получить информацию. В ГИБДД им отвечают через месяц. К этому времени все уже перепарковались и уехали».

Как рассказывает народный избранник, даже если личность нарушителя установлена, само уведомление отправляется по почте. Документ доходит до судебных приставов только спустя 2 месяца, как минимум. Депутат знает, как этот путь укоротить.

«Во-первых, сотрудников администрации сразу можно подключить к базе ГИБДД, чтобы они быстрее получали результаты. Во-вторых, можно работать быстрее,

- добавляет Ростислав Антонов.

В редакцию Сиб.фм уже поступило много жалоб на парковку в Новосибирске в неположенных местах. Корреспондент постарается разобраться более подробно, как отрабатываются такие заявления.