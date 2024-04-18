В Новосибирске задержали напавшего на криминального журналиста водителя внедорожника

В течение суток в Новосибирске полицейские установили и задержали автохама на внедорожнике Mitsubishi Pajero, который напал на криминального журналиста Сиб.фм Елену Отмахову.

История с нападением произошла 11 апреля в 20:00 в районе Горбольницы. Журналист Сиб.фм Елена Отмахова сделала фотографии джипа без номеров, который стоял на тротуаре по улице Дуси Ковальчук. После этого водитель начал преследовать корреспондента. Мужчина светил лазером вслед, а потом напал на корреспондента, выследив в точке общепита, куда Елена направилась.

Журналист сделала три звонка в полицию, но в течение получаса наряд так и не прибыл к месту нападения. Позже были опубликованы кадры, которые изданию Сиб.фм удалось получить на месте инцидента.

После публикации Елену Отмахову опросил по факту произошедшего начальник службы участковых Заельцовского района. В полиции обещали постараться установить личность водителя внедорожника без номеров.

«Мне, как человеку, который, в общем-то, много общается с представителями правоохранительных органов, говорили, что это будет крайне сложным мероприятием, ведь на машине не было номеров. Но всё оказалось гораздо проще»,

- рассказала Елена Отмахова.

Утром 17 апреля стало известно, что Дмитрия А. задержали и опять по той же причине. Всё тот же внедорожник без номеров опять был припаркован с нарушением ПДД. На этот раз машину отвезли на штрафстоянку. Составлено два административных протокола, которые должны закончиться штрафными санкциями.

«Меня вызвали в отдел полиции, опросили. Я ещё раз всё рассказала. Скорее всего, по факту оскорбления в суд также уйдет административное дело. Также я на своей куртке, в которой была в тот день, обнаружила след от окурка – он воткнул мне чуть ли не в шею горящую сигарету»,

- рассказала Елена Отмахова.

По факту обстоятельств, которые подробно описаны в статье Сиб.фм, возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Данная статья УК РФ подразумевает принудительные работы сроком до двух лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы сроком два года. Пока расследование продолжается.

«Хотелось бы, например, чтобы этот молодой человек потрудился на благо общества – может быть, его это научит не вести себя как автохам и действовать столь агрессивными методами»,

- добавила Елена Отмахова.

Кстати, как удалось выяснить, что агрессию автохам проявлял и по отношению к другим людям, с которыми он общался ранее. А вот полный тёзка нашего героя на сервисе объявлений продавал далеко не лазерную указку, а настоящий прицел.