Под Новосибирском неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся

В Колыванском районе Новосибирской области ищут водителя после смертельного ДТП.

В Колыванском районе Новосибирской области произошло смертельно ДТП: автомобиль сбил пешехода на трассе К-12, причинив ему смертельные травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, авария произошла вечером в пятницу, 19 апреля. Водитель неопознанного транспортного средства наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.

По словам представителей ГИБДД Новосибирской области, автомобиль двигался со стороны рабочего поселка Колывань в направлении автодороги "Северный обход города Новосибирска".

Пешеход, мужчина примерно 50 лет, был экстренно госпитализирован, но умер в больнице через несколько часов.

В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего. Виновника ищут.

Напомним, водитель Subaru погиб после столкновения с припаркованными автомобилями в Новосибирске.