Водитель Subaru погиб после столкновения с припаркованными автомобилями в Новосибирске

В Новосибирске произошло смертельное ДТП.

В пятницу вечером, 19 апреля, в Новосибирске произошло ДТП, в ходе которого водитель Subaru Legacy столкнулся с припаркованными на улице Титова автомобилями и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, около 22.30 часов водитель иномарки двигался по улице Титова и на участке напротив дома №29 не справился с управлением, врезавшись в припаркованные ГАЗель и Cadillac.

В результате аварии 34-летний водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, мужчина возрастом от 30 до 35 лет, был доставлен в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Ордынском районе Новосибирской области произошла смертельная авария, в которой погиб 66-летний водитель автомобиля "Рено Дастер".