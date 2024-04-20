Родственника видеоблогера Яна Топлеса нашел детектив в Новосибирской области

Ян Топлес рассказал подробности гибели своего шурина.

Детектив нашел тело брата жены видеоблогера Яна Топлеса, Анатолия Евтушенко, у дороги в Новосибирской области, пишет «Газета.Ru»

Блогер уточнил, что обстоятельства его смерти пока неизвестны и ведется расследование.

«Анатолия нашли мертвым в Новосибирской области детектив. Недалеко от дороги. Что он делал там и как умер, неизвестно. Ведется следствие», — рассказал Топлес.

Ян Топлес сообщил о гибели брата жены в социальных сетях 17 апреля, выразив благодарность подписчикам за поддержку. Он описал Анатолия как заботливого и близкого к семье человека, который всегда интересовался благополучием родных.

Анатолий Евтушенко исчез в начале февраля после похода в парикмахерскую. Последний раз он связывался с семьей 9 февраля. Родственники, полиция и волонтеры активно его искали.