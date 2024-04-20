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вчера 23:11
общество

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать новосибирцам в конце апреля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области в конце апреля.

Синоптики сообщают, что в начале и конце третьей декады апреля в Новосибирской области ночная температура воздуха составит от +2 до +3 градусов, дневная – от +2 до +7 градусов. В середине декады ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

21 и 22 апреля ожидается от +10 до +11 градусов, а 23 апреля пойдет снег, температура воздуха опустится до +1 градуса и до майских выходных будет варьироваться от +2 до +4 градусов.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, в Новосибирске возможен дождь с грозой.

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Нина Раневская
Журналист

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