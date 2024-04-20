Синоптики: в Новосибирске 20 апреля похолодало до +7 градусов

Синоптики сообщили, что в Новосибирске в субботу температура достигнет +7 градусов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, 20 апреля температура воздуха ночью может варьироваться от 0 до -2 градусов, а днем — от +7 до +9 градусов.

При этом ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

По области температура будет варьироваться в ночное время от 0 до -5 градусов, местами ожидается до +5. Днем — +6 — +11 градусов, местами — до +16. Также ожидается переменная облачность, ночью возможны туманы.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, в Новосибирске возможен дождь с грозой.