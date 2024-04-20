В Новосибирске на территории нового ЛДС хотят сделать «уголок спорта»

О создании «уголка спорта» на территории ЛДС рассказал новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился планами о создании «уголка спорта» в городе. Об этом он рассказал МК в Новосибирске, во время интервью в редакции Сиб.фм Group в пятницу, 19 апреля.

Мэр выразил желание превратить Ледовый Дворец спорта в место, где спорт и развлечения сочетаются. С его слов, арена, рассчитанная на 10,5 тысяч зрителей, почти всегда заполнена до отказа. Максим Кудрявцев признался, что он сам является поклонником хоккея и болеет за местную команду.

Он поделился планами о создании хорошего пляжа, развитии парка и строительстве масштабных спортивных сооружений в этом районе. Также обсуждается возможность создания Центра единоборств и строительство футбольного поля. Мэр видит этот район как место, где люди смогут приезжать на метро, отдыхать, заниматься спортом и проводить активное время.

Кроме того, Максим Кудрявцев отметил, что имеющаяся парковка на 1200 мест уже хороша, но открытие станции метро «Спортивная» станет новым импульсом для развития района.



Напомним, новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в интервью Сиб.фм, во сколько начинается его рабочий день, и как градоначальник любит проводить свободное время.