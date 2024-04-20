В Новосибирске таксист влетел в столб и попал в больницу

Вечером 19 апреля в Новосибирске произошло ДТП с пострадавшим.

Авария случилась в районе дома № 8 на улице Ипподромской. Водитель Яндекс.Такси врезался в столб .

«На кадрах, которыми поделились наши подписчики, видно, как очевидцы дружно подбежали к автомобилю и вместе вытащили пострадавшего из машины», — пишут в Telegram-канале АСТ-54 Black.

К месту аварии приехала скорая помощь. Медработники на носилках занесли пострадавшего в машину и увезли в больницу.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист.