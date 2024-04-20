В Новосибирске у ребёнка обнаружили клеща на волосах.

В Новосибирске были зафиксированы несколько случаев укусов клещей у детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Новосибирской области. Один ребенок нашел клеща в своих волосах после прогулки в Октябрьском районе города, а другой случай произошел на даче под Колыванью. Также трое детей из Новосибирска столкнулись с клещами во время поездки в Алтайский край.

Особенно беспокоят медиков тот факт, что большинство пострадавших детей не были привиты против клещевого энцефалита. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют родителям обеспечить вакцинацию своих детей от этого опасного заболевания. Прививку можно сделать даже весной, чтобы обеспечить защиту от клещевого энцефалита.



Напомним, в Новосибирской области за неделю клещи укусили 21 человека.