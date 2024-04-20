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проиcшествия

В Новосибирске водитель иномарки влетел в припаркованные авто и погиб

Фото: ГИБДД Новосибирской области

На территории Ленинского района Новосибирска вечером 19 апреля произошло смертельное ДТП.

По данным региональной ГИБДД, в 22:30 «Субару Легаси», двигаясь по улице Титова, напротив дома № 29 влетел в припаркованные автомобили «Кодиллак» и «Газель».

Водитель «Субару», личность которого пока не установлена, погиб на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. Его пассажира госпитализировали. Обоим на вид около 30-35 лет, добавили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП.

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Галина Чебыкина
Журналист

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