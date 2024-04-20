В Новосибирской области отремонтируют три моста в 2024 году

В Новосибирской области введут ограничения на движение транспорта.

В 2024 году в Новосибирской области планируется провести ремонт трех мостов. Согласно заявлению Министерства транспорта региона, в списке на обновление находятся мост в Чановском районе через реку Омь, мост в Венгеровском районе через реку Каму, а также железнодорожный переход «Омск — Новосибирск».

Планируется, что во время ремонта будет введено ограничение на движение транспорта. С 15 мая по 15 октября ограничение будет действовать на железной дороге «Омск – Новосибирск», а к 15 ноября — на путепроводе «Р-254» в районе Каргата (восточный).

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска создали петицию из-за трудностей на переездах «Бетонка» и «Ипподром».