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общество

В Новосибирской области отремонтируют три моста в 2024 году

Фото: Минтранс НСО

В Новосибирской области введут ограничения на движение транспорта.

В 2024 году в Новосибирской области планируется провести ремонт трех мостов. Согласно заявлению Министерства транспорта региона, в списке на обновление находятся мост в Чановском районе через реку Омь, мост в Венгеровском районе через реку Каму, а также железнодорожный переход «Омск — Новосибирск».

Планируется, что во время ремонта будет введено ограничение на движение транспорта. С 15 мая по 15 октября ограничение будет действовать на железной дороге «Омск – Новосибирск», а к 15 ноября — на путепроводе «Р-254» в районе Каргата (восточный).

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска создали петицию из-за трудностей на переездах «Бетонка» и «Ипподром».

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Дамир Трубников

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