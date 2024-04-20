Жители Новосибирска создали петицию из-за трудностей на переездах «Бетонка» и «Ипподром»

Жители Новосибирска собрали уже 6213 подписей.

Жители Новосибирска требуют решения проблемы проезда через железнодорожные переезды «Бетонка» и «Ипподром». Петиция появилась на сайте Change.org, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

По словам сибиряков, многие автомобилисты тратят более полутора часов на преодоление всего 7 км из-за перегруженности дорог. Строительство новых микрорайонов и производственных предприятий только усугубляет ситуацию.

Они поделились, что проблема с переездами длится уже десятки лет, принося не только потерю времени, но и стресс из-за частых аварий. С учетом изменений в движении из-за строительства моста через Обь и площадь Труда, ситуация становится еще более напряженной.

Жители призывают власти Новосибирска и области найти решение этой проблемы и обеспечить комфортный проезд через железнодорожные переезды. Подписав петицию, они выражают свою поддержку требованию улучшить ситуацию на дорогах города.



Напомним, в Колыванском районе Новосибирской области ищут водителя после смертельного ДТП.