Дворника из Чулымского района осудят за попытку зарезать фармацевта

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, едва не убивший работницу аптеки.

44-летний житель Чулымского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Покушение на убийство. Расследование завершено, дело передано в суд.

8 января этого года пьяный мужчина пришел в одну из аптек города Чулыма, где работал и был уволен, поругался с фармацевтом и напал на нее с ножом, которым успел ударить потерпевшую множество раз.38-летняя женщина выжила благодаря активному сопротивлению, помощи других людей и своевременной медицинской помощи.

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