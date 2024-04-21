Договор с НПФ смогут расторгнуть жители Новосибирской области

В мае для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) введут обязательный период охлаждения в 14 дней, клиенты учреждений будут вправе без потерь расторгнуть договор через агента.

Сейчас такая практика для фондов добровольная. НПФ при заключении договора теперь обязаны предоставлять информацию о системе гарантирования, если компания лишается лицензии или становится банкротом. То есть, клиенты должны знать, сколько им возместит организация в этих случаях.

Ранее мы рассказывали, у каких категорий россиян выросли пенсии с 1 апреля.