Дожди и тучи: в Новосибирске испортится погода на следующей неделе

Стала известна погода в Новосибирске на новую неделю.

Синоптики “Яндекс. Погоды” прогнозируют в Новосибирске пасмурную и холодную погоду. Так, в понедельник, 22 апреля, ночью ожидается до +4 градусов, днем +10. Местами будет дождь и пасмурно.

Во вторник станет гораздо холоднее — ночная температура покажет до -5 градусов, днем будет лишь нулевая температура. Также ожидается ветер до 6,5 метров в секунду.

В среду и четверг погода будет от -5 ночью и до +6 днем. Осадков не ожидается, ветер будет умеренный.

С пятницы начнется потепление до +13 градусов, в субботу ожидается такая же теплая погода – до +15 градусов и без осадков.

Напомним, что в Новосибирске подтопило два кладбища.