Комик Гарик Харламов высмеял в Comedy Club новосибирского актера Кологривого

Актера из Новосибирска Никиту Кологривого высмеял комик Гарик Харламов.

Во время нового выпуска комедийного шоу Comedy Club гостя Славу Копейкина, который ранее снялся с новосибирским актером Никитой Кологривым в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”, спросили, как изменилась его жизнь после успешного проекта. Помимо этого ведущий Гарик Харламов поинтересовался, почему из всех актеров “чокнулся только один”. Подобным высказыванием комик намекнул на актера из Новосибирска Никиту и на его поведение, которое за последнее время наделало много шума.

После данного вопроса зал рассмеялся, а Слава ответил, что это еще не конец.

“На самом деле все только начинается”, — ответил актер.

Напомним, что скандальный актёр из Новосибирска Никита Кологривый назвал телеведущего Александра Гордона «чёртом».