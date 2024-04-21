На «Пятнице» показали программу, посвященную кухне Новосибирской области

На телеканале «Пятница» в эфир вышла программа, которую посвятили кухне Новосибирской области.

Как сообщает издание BFM-Новосибирск, сегодня на телеканале «Пятница» показали программу, в которой ресторатор Дмитрий Левицкий посетил знаковые места с вкусной кухней региона.

В эфире показали деревню Алексеевка Новосибирской области, где готовят печатные пряники. Там известный шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР из Новосибирска Юлия Литвиненко приготовила кашу из пшеницы с грибами, папоротником и муравьями.

Также в Новосибирске Дмитрий Левицкий посетил «Гастроинкубатор», где местная кухня является одним из самых популярных направлений.

А на новосибирском водохранилище поймали рыбу и приготовили в домике на берегу.

Напомним, что новосибирец снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ.