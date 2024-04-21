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общество культура

Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х

Фото: Сиб.фм

20 апреля в Новосибирске отшумела дискотека 90-х — зрители пришли в тематической одежде.

На мероприятии сибиряки и гости региона вспомнили хиты, под которые «зажигали» в юности, подпевали исполнителям, среди которых были «Мальчишник», «КАР-МЭН», Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Оксана Почепа «Акула», «Отпетые Мошенники», Юлия Беретта (ex. «Стрелки»), Игорёк и МС ЖАН.

В этот вечер блистали не только артисты, но зрители — многие пришли в одежде тех лет: в лосинах, ярких футболках, банданах, очках-сердечках. Делимся лучшими кадрами.

Фото Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х 2

Фото Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х 3

Фото Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х 4

Фото Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х 5

Фото Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х 6

Фото Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х 7

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Галина Чебыкина
Журналист

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