Опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х

20 апреля в Новосибирске отшумела дискотека 90-х — зрители пришли в тематической одежде.

На мероприятии сибиряки и гости региона вспомнили хиты, под которые «зажигали» в юности, подпевали исполнителям, среди которых были «Мальчишник», «КАР-МЭН», Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Оксана Почепа «Акула», «Отпетые Мошенники», Юлия Беретта (ex. «Стрелки»), Игорёк и МС ЖАН.

В этот вечер блистали не только артисты, но зрители — многие пришли в одежде тех лет: в лосинах, ярких футболках, банданах, очках-сердечках. Делимся лучшими кадрами.