Продажи смартфонов и ноутбуков резко возросли в Новосибирской области

В Новосибирской области заметили скачок продаж смартфонов и ноутбуков.
Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на данные Ozon, за первый квартал 2024 года в Новосибирской области продажи смартфонов увеличились на 51%.
Аналитики уточнили, что наиболее востребовательными брендами за этот период стали телефоны марок Realme и Xiaomi.
В том числе увеличились и продажи на ноутбуки – 33%. Популярными брендами стали Apple и Echips.
Напомним, что автоэксперт прокомментировал рост продаж автомобилей в России.