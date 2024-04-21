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общество

Продажи смартфонов и ноутбуков резко возросли в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области заметили скачок продаж смартфонов и ноутбуков.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на данные Ozon, за первый квартал 2024 года в Новосибирской области продажи смартфонов увеличились на 51%.

Аналитики уточнили, что наиболее востребовательными брендами за этот период стали телефоны марок Realme и Xiaomi.

В том числе увеличились и продажи на ноутбуки – 33%. Популярными брендами стали Apple и Echips.

Напомним, что автоэксперт прокомментировал рост продаж автомобилей в России.

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Валерия Митрохина
Журналист

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