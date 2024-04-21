Пьяный мужчина попал под поезд в Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области 38-летнего мужчину сбил поезд.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, происшествие случилось 20 апреля на станции Мошково.

Установлено, что пострадавших был пьян, когда переходил железную дорогу в неположенном месте.

Машинист состава применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. Нарушитель получил многочисленные ушибы, его увезли в больницу.

Ранее мы рассказывали, что под Новосибирском неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся.