Школьник из Новосибирска сыграл роль мажора в кино про древнюю Русь

Новосибирский школьник сыграл в кинофильме про древнюю Русь.

В социальной сети “ВКонтакте” на странице администрации рабочего поселка Краснообска Новосибирской области появилась информация о том, что четвероклассник местной школы сыграл роль в детском приключенческом фильме “Алатырь” с перемещением героев в древнюю Русь.

По сюжету фильма современные дети и пионеры встречаются со сказочными персонажами и помогают друг другу.

Новосибирский школьник сыграл мальчика из состоятельной семьи, который в конце фильма встал на путь исправления.

Напомним, что жителям Новосибирска показали фильм «Сто лет тому вперед».