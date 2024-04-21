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общество

Школьник из Новосибирска сыграл роль мажора в кино про древнюю Русь

Фото: Сиб.фм

Новосибирский школьник сыграл в кинофильме про древнюю Русь.

В социальной сети “ВКонтакте” на странице администрации рабочего поселка Краснообска Новосибирской области появилась информация о том, что четвероклассник местной школы сыграл роль в детском приключенческом фильме “Алатырь” с перемещением героев в древнюю Русь.

По сюжету фильма современные дети и пионеры встречаются со сказочными персонажами и помогают друг другу.

Новосибирский школьник сыграл мальчика из состоятельной семьи, который в конце фильма встал на путь исправления.

Напомним, что жителям Новосибирска показали фильм «Сто лет тому вперед».

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Валерия Митрохина
Журналист

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