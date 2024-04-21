Свет в дома жителей Новосибирска энергетики обещают вернуть 21 апреля

В частном секторе Калининского района Новосибирска из-за аварии без электричества остались порядка двух с половиной тысяч человек.

Исправить ситуацию специалисты планируют к вечеру 21 апреля, сообщили в пресс-службе компании «Региональные электрические сети».

«Энергетики направили на место генераторы, чтобы обеспечить электроснабжение объектов и домов. Местных жителей частично запитали к 08:00 (04:00 мск). Полное восстановление электроснабжения прогнозируется к 17:00 (13:00 мск)», — говорится в сообщении.

Повреждение кабеля произошло ночью не в сетях компании, но затронуло потребителей «РЭС». Без электроснабжения остались дома по улицам Побежимова, Костанаева, Леваневского, Чкалова, а также близлежащие гостиница, торговый и бизнес-центр.

Аварийные бригады до обеда не могли приступить к ремонту, так как местный житель незаконно оборудовал стоянку в охранной зоне линий электропередачи в месте повреждения кабеля. Он долгое время отказывался убрать автомобиль, чтобы ему не испортили плитку.

Ранее мы рассказывали, что для расточительных жителей Новосибирской области в 2 раза подорожает электричество.