Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на 21 апреля

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные мужчины. Они начали стрелять по людям в концертном зале, после чего подожгли его и скрылись. В данный момент известно, что при теракте погибло 144 человека, более 300 пострадали.

Подозреваемых поймали на следующий день в Брянской области. Сейчас они находятся в СИЗО, где пробудут минимум до 22 мая. Все задержанные являются гражданами Таджикистана. Они внесены в список экстремистов и террористов.

Также в перечень террористов включили 7 предполагаемых пособников исполнителей теракта.

В данный момент Следственный комитет РФ проводит расследование по факту халатности двух сотрудников «Крокуса», которые отвечали за пожарную безопасность.