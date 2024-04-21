В День донора врач из Новосибирска рассказал о пользе кровопотери

Руководитель Новосибирского центра крови Юлия Моор в День донора, который отметили 20 апреля, рассказала, почему сдавать кровь полезно для здоровья.

«Существует много исследований, подтверждающих, что при нормальном физиологическом донорстве небольшая потеря крови очень полезна для организма, особенно для мужчин. Это не что иное, как самовозобновление и самовосстановление организма», — отметила специалист.

Она добавила, что люди, сдающие кровь два-три раза в год, не страдают от инсультов и инфарктов.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские железнодорожники присоединились к Национальному дню донора в России.