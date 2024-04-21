В Новосибирске рука-робот «Маko» прооперировала бабушку с артрозом

Бабушку 71-года прооперировала рука-робот «Маko» в Новосибирске.

В пресс-службе Новосибирского НИИТО имени Цивьяна сообщили, что пожилой женщине с помощью роботической руки Mako провели роботизированную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Уточняется, что робот представляет собой манипулятор с закрепленным на нем инструментом и системой трехмерной навигации, обеспечивающей точное позиционирование инструмента во время операции. А благодаря более точному позиционированию инструмента уменьшается износ материала эндопротеза и увеличивает срок его службы.

Напомним, что в Кузбассе врачи удалили пациентке гигантские опухоли в яичниках весом 17 килограммов.