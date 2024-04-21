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вчера 21:55
проиcшествия

В Новосибирске спасатели разбирают сгоревшие конструкции дома на Советской

Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске горел десятиэтажный дом на улице Советской, сейчас специалисты ликвидируют последствия произошедшего.

Возгорание произошло 20 апреля — полыхала кровля здания на 900 квадратных метрах. Из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Для борьбы с пламенем на место прибыли 120 пожарных и 32 единицы техники.

Около 9 утра спасателям удалось справиться с открытым горением. В 13:39 представители ведомства сказали, что пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал.

В Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС» сообщили, что ведется разбор конструкций.

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Галина Чебыкина
Журналист

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