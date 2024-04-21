В Новосибирске впервые увидели редкую утку-мандаринку

Краснокнижная птица, никогда не залетавшая на территорию Сибири, каким-то образом оказалась в Новосибирске.

«Редкая утка-мандаринка порадовала сегодня своим присутствием жителей Европейского берега. Эти красивые птицы занесены в Красную книгу», ― говорится в посте Telegram-канале «Вкратце| Новосибирск».

Орнитолог Алексей Янковский назвал случай невероятным. Он отметил, что столкнулся с таким впервые и предположил, что в «навигаторе» птицы произошел сбой, из-за которого утка-мандаринка вместо Китая попала в Новосибирск.

Такие птицы обитают в Англии, Ирландии и Германии, Китае, Приморье.

Ранее мы рассказывали, как птица кедровка прилетела в Заельцовский парк Новосибирска.