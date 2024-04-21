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общество

В Новосибирской области производство тапочек увеличилось в 2 раза

Фото: Сиб.фм

В 2 раза увеличилось производство тапочек в Новосибирской области.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий, за первый квартал текущего года в Новосибирской области было выпущено 680,3 тысячи пар обуви — это на 76% больше аналогичного периода 2023 года.

В том числе, в области производят сапоги – это 17% от общего объема, галоши — 5%, ботинки — 4%, туфли — 3% и кроссовки — 1%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают говорящего попугая за 170 тысяч рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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