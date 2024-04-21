Жителям Новосибирской области раздадут бесплатно 10 тыс кедровых саженцев

10 тысяч кедровых саженцев раздадут жителям Новосибирской области совершенно бесплатно.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев на своей личной странице в социальной сети “ВКонтакте” рассказал, что в регионе стартовала акция «Кедр в каждый дом», благодаря которой уже 10 тысяч саженцев кедра и елей раздадут подписчикам депутата в социальных сетях.

Чтобы получить саженцы, нужно до 15 мая этого года отправить заявку через личные сообщения, а также сделать репост поста об акции на собственную страницу.

Напомним, что садовод Макарова дала совет по борьбе с прожорливыми вредителями на огороде.