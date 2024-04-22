Девушка из Новосибирска рассказала, как прошла ее жизнь в семье глухих

В Новосибирске жительница по имени Виктория рассказала о своей жизни в семье, где оба родителя глухие.

Уже с самого детства она научилась общаться с ними через жестовую азбуку, прежде чем начала говорить. В беседе с «Горсайтом» она поделилась опытом преодоления трудностей, с которыми сталкивается в повседневной жизни.

По словам Виктории, ее мама потеряла слух в трехлетнем возрасте из-за сильного антибиотика, примененного для лечения воспаления легких, а отец также лишился слуха еще будучи маленьким ребенком. Однако благодаря вниманию и заботе бабушки и дедушки, которые всегда были рядом, семье удалось справляться с трудностями. Например, помогала специальная лампа с будильником, мигающая для того, чтобы разбудить неслышащего человека, а также фильмы с субтитрами, которые семья продолжает смотреть вместе.

Виктория отметила, что с течением времени ситуация улучшилась: сейчас люди с проблемами слуха получают больше возможностей на работе, появились новые способы общения в интернете, а негативные реакции окружающих, с которыми ей приходилось сталкиваться в детстве, постепенно уменьшились.

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