Квартира в Новосибирске с мигрантами и тараканами заинтересовала Бастрыкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался квартирой в Новосибирске, которую снимают иностранцы без соблюдения санитарных норм.

Подъезд дома заполонили тараканы — по словам жильцов, все из-за мигрантов, в жилье которых царит антисанитария. Новосибирцы сами не могут справиться с ситуацией: уже обращались в Роспотребнадзор, а арендодатель не реагирует на жалобы.

На днях жители дома решились на отчаянный шаг: они обработали дверь злополучной квартиры гелем, однако и это не помогло: тараканы продолжили расползаться по этажу, а вот старшая по дому получила отравление.

В СУ СКР по Новосибирской области начали проверку по факту конфликта между соседями.

Напомним, конфликты на Хилокской между русским населением и мигрантами случаются регулярно. Часто они связаны с нечистоплотностью приезжих, которые иногда и в туалет ходят во дворах.