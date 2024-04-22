Глава СК запросил информацию об обманутых пайщиках в Новосибирскe

Глава следственного комитета РФ запросил информацию об обманутых пайщиках в Новосибирске.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации, в Новосибирске ранее пайщики потребительского жилищно-строительного кооператива ГК «Дискус» приобрели квартиры в строящемся доме, однако здание так и не достроилось и его сроки постоянно переносятся.

В результате чего глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторной доклад о данной ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК проверит дело о смерти 70-летней пенсионерки в новосибирской больнице.