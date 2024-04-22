сегодня
22 апреля, 13:28
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня
22 апреля, 13:28
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня 11:17
общество

Губернатор Андрей Травников поможет новому мэру Новосибирска навести порядок в городе

Фото: Правительство Новосибирской области

Новому мэру Новосибирска поможет губернатор региона, чтобы тщательно навести порядок в городе.

Сегодня во время оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил нового мэру Максиму Кудрявцеву о том, что сейчас в городе стоит множество важных вопросов и проблем, которые предстоит решить как можно скорее.

“Вам предстоит важная процедура вступления в должность. Проблем накопилось много. Погружайтесь в повестку, готовьте решения”, ― сообщил губернатор.

В том числе, Травников добавил, что совместно с другими членами правительства он готов помогать Кудрявцеву.

Напомним, 16 апреля Совет депутатов Новосибирска на сессии выбрал мэром Максима Кудрявцева.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в