Губернатор Андрей Травников поможет новому мэру Новосибирска навести порядок в городе

Новому мэру Новосибирска поможет губернатор региона, чтобы тщательно навести порядок в городе.

Сегодня во время оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил нового мэру Максиму Кудрявцеву о том, что сейчас в городе стоит множество важных вопросов и проблем, которые предстоит решить как можно скорее.

“Вам предстоит важная процедура вступления в должность. Проблем накопилось много. Погружайтесь в повестку, готовьте решения”, ― сообщил губернатор.

В том числе, Травников добавил, что совместно с другими членами правительства он готов помогать Кудрявцеву.

Напомним, 16 апреля Совет депутатов Новосибирска на сессии выбрал мэром Максима Кудрявцева.