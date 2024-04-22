Губернатор Мазур: в Томской области из-за разлива воды начались первые подтопления в Могочино

В Могочино начались первые подтопления из-за разлива Оби, заявил губернатор Томской области Мазур.

В своем телеграм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что в районе села Могочино в регионе уровень воды в реке Обь поднялся. В данный момент есть несколько случаев подтопления.

«В Молчаново вода отступает, в Могочино, напротив, уровень Оби поднялся на 115 сантиметров за сутки. Есть первые подтопления. В селе организован пункт временного размещения, при необходимости он будет задействован», — рассказал Мазур.

По данным губернатора, «голова» ледохода на Оби приближается к Чаинскому району. Сотрудники администрации контролируют ситуацию в Обском, селе Коломино и в населенных пунктах вдоль реки Чаи. В Подгорном уровень воды поднялся на 79 сантиметров за сутки и достиг опасной отметки в 2,5 метра.

Мазур также сообщил, что существует вероятность подтопления Гришкино, где проживает 80 человек. В данный момент работники администрации выезжают в село, чтобы встретиться с жителями. Они объяснят, что делать при подъеме воды, сверят телефоны для связи. Также организована работа двух пунктов для временного размещения в Подгорном и Чаинске.

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