Из подержанных авто новосибирцы чаще выбирают Honda и Hyundai

Стали известны марки автомобилей с пробегом, которые в прошедшем марте чаще всего покупали жители Новосибирской области.

Информацией с РБК Новосибирск поделились в Авто.ру Бизнес.

Самой покупаемой стала Honda Stepwgn. В марте было продано 169 ртаких машин стоимостью больше 1,7 млн рублей. Следом идет Hyundai Solaris средней стоимостью 1,1 млн рублей — за месяц было закрыто 126 объявлений. Тройку лидеров закрыла Toyota Camry. В марте было куплено 117 авто, средняя цена на которое составила 2,7 млн рублей.

Далее по популярности пошли Nissan Note и Kia Rio.

«Как и месяцем ранее, тройка лидеров не поменялась. В случае с Solaris и Camry — это и лидерство внутри сегмента, развитая сервисная инфраструктура и прогнозируемый опыт эксплуатации. Семейство Stepwgn до сих пор отличаются более привлекательной ценой при том наборе характеристик, что дают покупателям. А использование всех этих авто как в личных, так и в коммерческих целях лишь укрепляют позиции этих автомобилей. Наличие в лидерах Nissan Note и Kia Rio обусловлены этими же критериями: универсальность, надежность, понятная история с содержанием автомобиля, ну и лояльность к правому рулю в случае с Note», —прокомментировал руководитель группы продаж Авто.ру по Сибири Юрий Байда.

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