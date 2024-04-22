Мастер по скоростному собиранию пазлов из Новосибирска поучаствует в шоу «Удивительные люди»

15 марта в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера седьмого сезона шоу «Удивительные люди».

Зрители смогут увидеть невероятные таланты со всего мира, демонстрирующие свои сверхспособности. Участники шоу столкнутся с сложными испытаниями перед аудиторией страны. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит Кубок шоу и денежный приз в 5 миллионов рублей.

Одним из участников седьмого сезона будет 14-летняя Таисия Воронова из Новосибирска. Она является мастером по скоростному собиранию пазлов, имея за плечами трехкратную победу на общешкольных соревнованиях в Новосибирске, два титула чемпиона Сибири среди взрослых в 2022 и 2023 годахю Также она побдедила на открытом чемпионате Клина среди взрослых в 2022 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х.