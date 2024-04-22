Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал три причины образования пыли в городе

Глава города Максим Кудрявцев заявил, что бороться с пылью надо начинать с зимы.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал эксклюзивное интервью Сиб.фм. На вопрос корреспондента о том, почему в городе появилось такое большое количество пыли и как с ней бороться, глава муниципалитета назвал три причины её образования.

«Во-первых, в зимний период мы посыпаем дороги некачественной песочной смесью. После того как дороги оттаивают от снега, эта сухая смесь витает в воздухе. Вторая причина — несоблюдение порядка на строительных площадках. Например, когда грузовые машины выезжают со стройплощадок с грязными колёсами, и пятисантиметровый грунт остаётся на дорожном полотне. Третье —состояние бордюров, когда после проливных дождей грунт вымывается на полотно дороги, а высыхая превращается в пыль», – прокомментировал Максим Кудрявцев.

По его словам, бороться с пылью необходимо начинать с зимы. В первую очередь, использовать качественный песок для посыпки дорог, чтобы его было проще смести. Также необходимо требовать, чтобы строительные работы проходили под надзором, чтобы не оставалось негативных последствий относительно чистоты города. И самое главное — после зимнего периода необходимо максимально быстро проводить уборку.

«Допускаю, что есть ещё причины образования пыли, но в них надо погружаться, разбираться», – говорит мэр.

Ранее Сиб.фм опубликовал большое эксклюзивное интервью нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.