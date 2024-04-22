Многодетную мать из Новосибирской области подозревают в убийстве

В Новосибирской области в селе Кыштовка получил ножевое ранение и скончался.

Правоохранительные органы задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. По словам местных жителей, он, возможно, действовал не в одиночку, а вместе с сестрой, многодетной матерью шести детей.

Женщина, по словам сельчан, не работает, получает пособия. Она также известна в селе благодаря прошлым публичным выступлениям в средствах массовой информации, в том числе в связи с попыткой вернуть дочь из приемной семьи.

На данный момент полиция оценивает все обстоятельства инцидента и расследует убийство. В рамках расследования задержан брат многодетной матери-одиночки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели».